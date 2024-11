Tyler Marsh concorda em ser o próximo treinador do Chicago Sky

Tyler Marsh concordou em se tornar o novo técnico do Chicago Sky, com os lados chegando a um acordo de vários anos, disse o agente Andy Miller, da Klutch Sports, à ESPN.

Marsh, assistente técnico e chefe de desenvolvimento de jogadores do Las Vegas Aces, assume um promissor time Sky que inclui Angel Reese e Kamilla Cardoso, ambas escolhidas na primeira rodada do draft no início deste ano.

The Sky também participará do próximo draft lottery, mas por causa de uma troca de escolha com Dallas, eles não terminarão com a escolha número 1.

Vencedores do título WNBA de 2021, Chicago demitiu Teresa Weatherspoon em 26 de setembro, após 11 meses no comando. O time terminou 13-27, perdendo por pouco os playoffs com Reese, Cardoso e a estrela Chennedy Carter todos lesionados para encerrar a temporada.

A Sky tem uma série de agentes livres entrando em 2025, incluindo Carter, mas com Marsh no comando, eles tentarão construir em torno de Reese e Cardoso.

Marsh se juntou à equipe do Aces após a chegada de Becky Hammon em 2022, ajudando a guiar Las Vegas para campeonatos WNBA consecutivos em 2022 e 23. Antes disso, ele trabalhou na NBA, passando dois anos como assistente técnico/desenvolvimento de jogadores no Indiana Pacers, depois de atuar como coordenador assistente de vídeo e treinador de desenvolvimento de jogadores no Toronto Raptors.

Ele também passou três temporadas como assistente na G League.

A saída de Marsh marca a segunda vaga de assistente técnico na equipe de Hammon. Natalie Nakase, a primeira assistente técnica de Hammon, assumiu o cargo de treinadora principal da expansão Golden State Valkyries no mês passado.

Os Ases, cuja disputa pelo título de três turfeiras ficou aquém da derrota para o New York Liberty nas semifinais, devem retornar seu núcleo de A’ja Wilson, Chelsea Gray e Jackie Young, mas Kelsey Plum está pronta para entrar na agência gratuita .

Houve sete vagas de treinador principal na WNBA nesta entressafra. A contratação de Marsh deixa cinco desses cargos ainda vagos: Los Angeles, Dallas, Washington, Atlanta e Connecticut.

De acordo com o Elias Sports Bureau, o próximo ano será a primeira vez na história da WNBA (sem incluir o ano inaugural da liga) em que haverá sete novos treinadores para iniciar a temporada.