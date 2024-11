UFC real ou não – Título em jogo em Edmonton? Topuria é uma vaga para Lutador do Ano?

Não olhe agora, mas o calendário de 2024 do UFC está quase completo.

Novembro traz vários cards do Fight Night, um evento pay-per-view no UFC 308 e algumas novas regras entrando em vigor. Em dezembro, os fãs de luta ganham um Fight Night adicional e pay-per-view (UFC 309) até que chegue o feriado e o calendário seja reiniciado para 2025.

Grandes questões ainda pairam sobre algumas das principais estrelas do esporte. Será que os ex-campeões Brandon Moreno e Rose Namajunas conseguirão voltar à disputa do título? Ilia Topuria conquistou o prêmio de Lutador do Ano masculino? A remoção da proibição de 12 a 6 cotovelos fará a diferença no UFC?

Andreas Hale, Brett Okamoto e Jeff Wagenheim analisam essas questões, começando pelo evento principal em Edmonton.

Peso mosca masculino precisa de tetralogia entre Moreno e Alexandre Pantoja

Brandon Moreno tentará voltar à disputa do título com uma vitória sobre Amir Albazi no UFC Fight Night, em Edmonton, no sábado. Luis Marin/ Grupo Eyepix/Publicação Futura via Getty Images

Okamoto: Não é nada real. Moreno é a coisa mais próxima de uma estrela na divisão, mas ele está 0-3 contra Pantoja e seu estoque é o mais baixo dos últimos anos devido a derrotas consecutivas e folga prolongada. Ele tem apenas 30 anos e tem habilidade e carisma para nos fazer voltar a nos preocupar com aquela luta, mas não tão cedo.

Wagenheim: Eu prefiro “surreal”. Não seria uma loucura se Moreno recebesse cartão amarelo para a quarta luta contra Pantoja, considerando que ele está 0-3 contra o campeão? Se perder, Moreno poderá enfrentar Deiveson Figueiredo pela quarta vez. Sem dúvida, Moreno preferiria o tricampeonato, mas se isso não estiver nos planos, ele pode se contentar com a novidade: o único lutador com duas tetralogias.

Hale: Não é real. Do jeito que está agora, Pantoja dá as boas-vindas a Kai Asakura no UFC em dezembro, Kai Kara-France parece ser o próximo da fila, Brandon Royval acaba de entrar na disputa pelo título e Moreno está muito ocupado com Amir Albazi. Muita coisa tem que acontecer para a gente sentir a divisão precisa uma quarta luta entre Pantoja e Moreno. Se isso tiver que acontecer porque Moreno força sua entrada, tudo bem. Mas não acho que alguém esteja implorando por essa luta agora.

O vencedor de Erin Blanchfield x Namajunas seria o favorito sobre Valentina Shevchenko

Hale: Não é real. Fiorot lidou com Namajunas e Blanchfield com vitórias por decisão unânime, onde sua trocação reinou superior. Com a trocação sendo o principal cartão de visita de Shevchenko, seria difícil ver Namajunas ou Blanchfield como favoritos em uma luta pelo título contra ela. Alexa Grasso teve a combinação perfeita de trocação e wrestling para tirar o título de Shevchenko e lutar pelo empate na revanche, mas os oddsmakers não a viam como uma grande favorita nessas lutas. Depois do que Shevchenko fez com Grasso na terceira luta, é difícil ver alguém favorito para vencê-la.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Okamoto: Não é real. Se Blanchfield fosse lá e dominasse completamente Namajunas, a linha de aposta poderia ser muito próxima. Mas Shevchenko apenas mostrou mais uma vez que seu agarramento é forte. Namajunas é uma das melhores de todos os tempos, mas ela ainda é vista como subdimensionada, pesando 125 libras, e imagino que ela seria uma grande azarão contra Shevchenko.

Wagenheim: Não é real – a menos que… A suposição é que o vencedor de sábado seria o próximo na fila para Shevchenko, o que duvido. Mas se for esse o caso, não acredito que nem Blanchfield nem Namajunas consigam lidar com o campeão. O tempo está passando e Shevchenko completa 37 anos em março. Se Blanchfield, de 25 anos, tiver um pouco mais de tempo para aprimorar o jogo em pé que foi explorado por Manon Fiorot em março, ela poderá diminuir a diferença. Mas só se ela e o Padre Time se unirem contra Shevchenko.

Se o grappling não fosse permitido, Derrick Lewis ganharia o título dos pesos pesados

jogar 1:21 Derrick Lewis comemora de forma hilariante após vitória por nocaute técnico no evento principal Derrick Lewis desfila pelo octógono só de cueca após finalizar Rodrigo Nascimento na luta principal do UFC Fight Night.

Wagenheim: Não é real nem mesmo baseado na realidade. O esporte é chamado misturado artes marciais, então o que estamos fazendo aqui? Claro, Lewis se sairia melhor se o wrestling e o jiu-jitsu fossem arquivados e o grandalhão fosse encarregado de simplesmente arremessar aqueles seus punhos de presunto. Mas se quisermos dar a Lewis a sua melhor chance de supremacia, devemos remover todas as disciplinas de combate e fazer da luta dos pesos pesados ​​uma batalha de inteligência. Lewis sem calças seria o GOAT.

Hale: Não é real. Lewis é o rei dos nocautes do UFC, mas se o grappling não fosse permitido, ele ainda teria sido parado por Gane, Tai Tuivasa e Sergei Pavlovich. É claro que proibir o grappling daria a Lewis uma chance melhor de se tornar um campeão, mas as regras certamente favoreceriam Gane sobre qualquer outro peso pesado fora de Aspinall. Lewis teria uma chance melhor, mas há atacantes melhores na terra dos gigantes.

Okamoto: UInfelizmente para “The Black Beast”, não. Divertido de considerar, mas ainda não acho que ele ganharia um campeonato. Tom Aspinall seria o rei (ele já venceu muitas lutas sem lutar). Ciryl Gane, para quem Lewis já perdeu, seria um pesadelo. Mesmo sem luta, Lewis ainda seria caracterizado como um favorito dos fãs, o que é ótimo. Ele teve uma carreira muito divertida e lucrativa.

Ilia Topuria é o favorito para Lutador do Ano masculino

jogar 1:03 Ilia Topuria comemora com Sergio Ramos após manter o cinturão dos penas Ilia Topuria encontra Sergio Ramos e comemora em grande estilo após a vitória por nocaute sobre Max Holloway para manter o cinturão dos penas.

Hal: Verdadeiro. Embora todos estivéssemos apaixonados pela notável campanha de Pereira em 2024, nenhuma de suas três vitórias foi contra adversários que residiram por um longo período na lista peso por peso. Topuria arrasando Volkanovski foi incrivelmente impressionante, mas ser o primeiro homem a nocautear Holloway em sua elogiada carreira o coloca em outra estratosfera. Ao contrário de Volkanovski, que havia sido nocauteado por Islam Makhachev apenas uma luta antes, Holloway estava saindo de um nocaute impressionante sobre o violento rebatedor Justin Gaethje. em uma categoria de peso mais pesado. E Topuria ainda conseguiu despachar o futuro membro do Hall da Fama. A corrida acabou. Topuria é o cara.

Cara bom/bandido

O ex-campeão duplo do UFC Daniel Cormier e o ex-candidato meio-pesado Chael Sonnen discutem tudo sobre MMA… e muito mais. O programa vai ao ar na ESPN2, ESPN+ e também na ESPN Audio e YouTube. Podcast | YouTube | Mais MMA

Okamoto: Não é real. Para mim, ele é a escolha número 1. Pereira tem sido inacreditável e mal consigo compreender sua capacidade de aguentar as lutas que enfrenta enquanto lida com lesões, viagens, avisos curtos, etc. No início deste ano, eu diria que não houve chute, ele não seria a escolha fácil . Mas Topuria nocauteando os dois melhores pesos penas de todos os tempos, como fez, supera a atividade de Pereira. Mas embora eu acredite que deveria ser Topuria, meu instinto me diz que a maioria governará com Pereira.

Wagenheim: Real. Por favor, não diga a Pereira que eu disse isso sobre ele, mas pelas minhas contas, suas três vitórias por nocaute em 2024 não somam um impacto total maior do que as duas de Topuria. Pereira derrotou um trio sólido – Khalil Rountree Jr. e dois ex-campeões, JiYí Procházka e Jamahal Hill – mas Topuria derrotou dois grandes nomes de todos os tempos, Max Holloway e Alexander Volkanovski. A força do cronograma é importante.

Nenhum peso médio seria favorito contra Khamzat Chimaev

Khamzat Chimaev foi dominante na vitória sobre Robert Whittaker no UFC 308. Alguém consegue acompanhar ‘Borz’? Chris Unger/Zuffa LLC

Wagenheim: Real. É difícil imaginar que o campeão, Dricus Du Plessis, assim como os ex-campeões Israel Adesanya e Sean Stickland seriam todos azarões contra um lutador com apenas uma vitória entre os 10 primeiros na divisão, mas depois de testemunhar a rápida destruição de Robert Whittaker por Chimaev no último fim de semana, não vejo ninguém impedindo-o.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Insiders da liga sobre os problemas do Bucks e do Nuggets »

• Apostas adequadas para agentes livres não chamados Soto »

• Amorim é a melhor contratação para o Manchester United? »

Mais conteúdo ESPN + »

Hal: Verdadeiro. Depois que Chimaev esmagou a mandíbula de Whittaker sem levar um único soco, “Borz” se catapultou para uma categoria à parte. Os combatentes passam noites ruins no escritório, mas não havia nada que Whittaker pudesse fazer para evitar o que aconteceu em Abu Dhabi. Foi um lembrete assustador do motivo pelo qual Chimaev estava sendo chamado de futuro campeão mundial quando entrou em cena em 2020. Du Plessis é o rei da montanha e parece sempre encontrar uma maneira de vencer, mas é difícil acreditar que alguém seria convencido de que poderia vencer Chimaev. Quanto ao resto da divisão? Não.

Okamoto: Verdadeiro. Esta é uma boa pergunta, definitivamente uma que me fez pensar. Eu acho que Chimaev é alguém que deixa os apostadores nervosos. Ele parecia imbatível às vezes, mas também enfrentou sérios problemas médicos e visivelmente sofreu gases em lutas de três rounds. O que acontecerá se e quando ele chegar à quinta rodada? Mas sim, com o trunfo que ele tem nesse wrestling de nível mundial, é impossível não favorecê-lo contra qualquer pessoa dessa categoria, na minha opinião.

Permitir a cotovelada 12 a 6 será a nova regra de maior impacto no UFC

Jon Jones foi desqualificado por cotoveladas ilegais em sua luta contra Matt Hamill durante o The Ultimate Fighter 10 Finale em 2009. Josh Hedges/Zuffa LLC por meio da Getty Images

Okamoto: Não é real. Não me surpreenderia se os fãs nem percebessem a mudança. A maior mudança é para os árbitros, alívio porque nunca mais serão solicitados a determinar em tempo real se houve um ligeiro ângulo no cotovelo que acabou de ser lançado. Isso elimina qualquer chance de uma desqualificação falsa, mas adiciona uma oportunidade verdadeiramente significativa para o ataque? Tenho tendência a inclinar-me para “não”.

Wagenheim: Não é real. Sempre que a regra de 12 a 6 for mencionada, você certamente ouvirá sobre a desqualificação de Jon Jones. Falta um mês para completar 15 anos desde aquela luta com Matt Hamill e ainda estamos falando sobre isso. Quinze anos! Por que isso continua aparecendo? Porque mesmo para os adeptos de longa data do MMA, é o único momento em que podemos nos lembrar de uma luta impactada pela regra. Por outro lado, a nova regra que restringe o padrão para o que se qualifica como um oponente derrubado é uma virada de jogo. É um rolo de destaque – e uma concussão – esperando para acontecer.

Hale: Não é real, a menos que seu nome seja Jon Jones. A regra mais impactante será permitir joelhadas e chutes em um oponente caído. E não está nem perto. Os lutadores têm escapado maliciosamente de serem “de castigo” simplesmente colocando a mão na tela. Isso evitou que muitos lutadores levassem chutes no rosto. Até agora. Uma vez que a memória muscular dos lutadores se desgasta e seus cérebros computam as novas regras, você verá vários nocautes em destaque, onde um lutador curvado pensa que está seguro, colocando a mão no tatame apenas para apagar as luzes. uma joelhada brutal ou um chute no rosto.