um marco de orgulho e de conquistas

Luciano Barbosa. Foto: Prefeitura de Maceió

Arapiraca comemora 100 anos com muito respeito ao passado e disposição para o futuro. Nossa cidade vive a comemoração de seu centenário de uma forma muito peculiar, traduzindo o resgate de sua história e se pronunciando como desbravadora de novas conquistas, revelando sua capacidade de ousar, criar, vencer e fazer seu próprio destino.

A partir da determinação de um agricultor e empresário, Esperidião Rodrigues, obstinado e aliado aos pensamentos de nosso povo à época, conquistamos, em 1924, a tão sonhada emancipação. Essa luta se traduziu em uma vontade acirrada e permanente de crescer e avançar. Foi com muito trabalho, capacidade de ultrapassar limites e ousadia que Arapiraca se fez uma cidade tão potente.

Com sua localização privilegiada, características geográficas e uma população empreendedora, hospitaleira e versátil, Arapiraca emergiu de povoado para a segunda maior cidade do Estado, sendo referência para a região Agreste e em comparação com grandes cidades do Nordeste brasileiro.

Isso se deu com a contribuição de muitos cidadãos, alguns anônimos e também de seus protagonistas em diversos ramos, como o comércio, as instituições públicas, artistas e ativistas sociais, clubes de serviço e, evidentemente, seus representantes políticos. Temos muito a agradecer a esse legado construído ao longo dos últimos anos!

Chegamos até aqui com muitos motivos para comemorar e com uma determinação ainda maior de avançarmos. Seguimos com regras básicas, investindo na educação e dialogando permanentemente com a sociedade, para que o futuro seja alicerçado em raízes profundas. Nada prospera sem que os investimentos prioritários sejam em educação. A partir daí, avançamos em setores determinantes para que a cidade alavanque, como em obras estruturantes e na oferta universal de serviços em saúde e assistência.

Tudo isso, feito com trabalho e amor, revela uma Arapiraca que tem orgulho de sua história e uma vontade única de antecipar sempre o futuro.

Como prefeito, disponho-me a validar essa identidade de cidade que mais cresce em Alagoas, com justiça social e desenvolvimento econômico. Faremos isso juntos, com a aprovação reafirmada pela população e traduzida numa votação histórica que me conferiu o privilégio de ser o prefeito do centenário e, agora, do pós-centenário!

Essa é uma missão que exerço com responsabilidade, ânimo e gratidão.

Que Deus e Nossa Senhora do Bom Conselho abençoem esta terra e seu povo. A todos que, ao longo de sua história, que ainda remonta a seu fundador Manoel André e perpassa por todos que aqui viveram, investiram e cuidaram, nosso muito obrigado. 100 anos, e estamos só começando!