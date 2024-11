Unrivaled expande elenco e aguarda decisão de Caitlin Clark

Unrivaled, a próxima liga de basquete feminino 3 contra 3, adicionou seu 30º jogador em sua temporada inaugural na quinta-feira, mas ela não será a última.

A liga terá 36 jogadores (não 30) – seis times de seis – em sua primeira temporada, anunciou o cofundador Napheesa Collier, com o pivô do Indiana Fever, Aliyah Boston, mais tarde revelado como a 30ª contratação da liga.

“Somos capazes de fazer isso porque superamos nossas projeções financeiras e agora podemos fazer algo que queríamos fazer no futuro, que é dar a mais pessoas vagas no Unrivaled”, Collier, do Minnesota Lynx da WNBA, disse em um vídeo de mídia social.

“Este é um momento incrível no esporte feminino e estamos muito gratos a todas as pessoas positivas que compareceram e nos apoiaram”.

Collier e a estrela do New York Liberty, Breanna Stewart, fundaram a liga para fornecer aos jogadores uma alternativa para ganhar dinheiro no exterior durante o período de entressafra da WNBA. A temporada durará oito semanas durante o período de entressafra da WNBA, e os jogadores que ingressarem no Unrivaled receberão patrimônio na liga.

Boston, de 22 anos, foi a primeira escolha geral do draft da WNBA de 2023 e o Estreante do Ano de 2023. Em duas temporadas na liga, ela foi titular em todos os 80 jogos pelo Indiana e teve médias de 14,2 pontos, 8,6 rebotes, 2,7 assistências, 1,2 bloqueios e 1,1 roubadas de bola.

Outras estrelas que se juntaram ao Unrivaled incluem o atacante do Chicago Sky, Angel Reese, o guarda do Seattle Storm, Jewell Loyd, e o guarda do Dallas Wings, Arike Ogunbowale.

Planos incomparáveis ​​​​para fazer uma oferta agressiva para adicionar a estrela do Fever, Caitlin Clark, com uma oferta esperada de mais de US $ 1 milhão por temporada, informou o Front Office Sports esta semana.

“Sempre teremos uma vaga no elenco para Caitlin Clark”, disse o presidente da Unrivaled, Alex Bazzell, ao Sportico. “Não estamos aplicando pressão em quadra inteira como as pessoas pensam. Estamos deixando ela relaxar do basquete. … Ela sabe que temos uma vaga para ela quando ela estiver pronta.”

Informações da Field Level Media foram usadas neste relatório.