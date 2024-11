Valência-Real Madrid entre jogos adiados devido a inundação fatal

O jogo do Real Madrid pela LaLiga contra o Valência, no sábado, foi adiado por causa das enchentes mortais na Espanha.

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou quinta-feira que todos os jogos deste fim de semana na região valenciana serão remarcados a pedido da LaLiga.

O governo espanhol declarou três dias de luto, com pelo menos 150 mortos e “muitas pessoas” desaparecidas após o pior desastre natural que atingiu a Espanha neste século.

O jogo da LaLiga de sábado entre Villarreal e Rayo Vallecano e o jogo em casa do Levante da segunda divisão contra o Málaga na segunda-feira também foram adiados.

O centro da cidade de Valência foi afetado pelas inundações repentinas. Alex Juarez/Anadolu via Getty Images

Dois jogos da Liga F também foram cancelados, incluindo o jogo do Real Madrid contra o Levante.

A LaLiga e os seus clubes comprometeram-se na quinta-feira a ajudar a angariar fundos para a Cruz Vermelha apoiar as pessoas afetadas pelas inundações repentinas, divulgando uma campanha durante as transmissões dos jogos deste fim de semana e através das suas contas nas redes sociais.

“O futebol profissional espanhol junta-se às condolências e expressa a sua solidariedade às famílias das vítimas e dos desaparecidos”, disse a LaLiga num comunicado na quinta-feira.

O Real Madrid anunciou que também colaboraria com a Cruz Vermelha e doaria 1 milhão de euros (1,09 milhão de dólares).

“A Fundação Real Madrid e a Cruz Vermelha lançaram hoje uma campanha de angariação de fundos para apoiar as pessoas afectadas pela tempestade e o clube decidiu apoiar esta campanha com uma doação de um milhão de euros para ajudar as muitas famílias que se encontram em situação crítica e precisamos de toda a nossa ajuda e solidariedade”, disseram os campeões espanhóis em comunicado.

No início desta semana, a RFEF remarcou o jogo do Valencia pela Copa del Rey contra o Parla, que seria disputado na quarta-feira.

Antes do treino do Valência, na quarta-feira, a equipa fez um momento de silêncio no seu centro de treinos em homenagem às vítimas. Alguns jogadores da equipe estiveram ausentes devido às dificuldades de transporte causadas pelas tempestades.

O clube afirmou que uniu forças com o Banco Alimentar de Valência e que o seu estádio se tornou “um depósito de alimentos e necessidades básicas”.

“Mestalla estará ao serviço da cidade para fazer face à emergência provocada pela [floods].”

Esperava-se que o número de mortos aumentasse, pois um número desconhecido de pessoas ainda estava desaparecida. Os esforços de busca estavam em andamento e alguns veículos com corpos ainda não foram encontrados. As consequências das inundações entre terça-feira e início de quarta-feira pareceram assustadoramente semelhantes aos danos causados ​​por um furacão ou tsunami, com carros empilhados ao lado de árvores arrancadas e linhas de energia derrubadas.

A LaLiga anunciou que será observado um minuto de silêncio antes de todos os jogos que serão disputados neste fim de semana para mostrar respeito pelas vítimas das devastadoras enchentes.

O Real Madrid está em segundo lugar na LaLiga, seis pontos atrás do Barcelona, ​​que recebe o Espanyol no clássico da cidade de domingo.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.