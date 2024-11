Veja Conor McGregor enlouquecer com o nocaute assustador de Ben Bonner no BKFC 68

Conor McGregor sentiu necessidade de se servir de uma gelada depois de assistir Ben Bonner destruir Lewis Keen no BKFC 68.

A promoção seguiu para Newcastle, na Inglaterra, para seu último evento no sábado, e na luta principal, Bonner desferiu um nocaute limpo e absolutamente assustador sobre Keene no primeiro round para obter a vitória.

McGregor, coproprietário do BKFC, estava sentado ao lado do ringue e ficou impressionado com a finalização insana, servindo-se de uma cerveja e brindando a Bonner no processo.

Assista à finalização brutal e à reação de McGregor no vídeo abaixo.

Bonner fez sua quarta aparição promocional no card de sábado e conquistou sua segunda vitória consecutiva por nocaute. Nenhuma das quatro lutas de Bonner no BKFC foi acertada, o que inclui vitórias por nocaute sobre Ray Putterill e Jamie Oldfield.

Keene estava 2 a 0 no círculo quadrado do BKFC com dois nocautes antes de sofrer sua primeira derrota na promoção.