Veja Youssef Zalal acertar uma joelhada inacreditável e finalizar com um estrangulamento com triângulo de braço

Youssef Zalal está em uma ótima fase.

“O Diabo Marroquino” conquistou três vitórias consecutivas no UFC Edmonton desde que voltou ao octógono este ano, derrotando Jack Shore com uma finalização com triângulo de braço que veio momentos depois de ele acertar Shore com uma joelhada devastadora.

Assista ao golpe revelador e à técnica de finalização abaixo.

Depois de uma rodada de abertura competitiva, Zalal aproveitou um erro de Shore no início da segunda rodada, acertando-o com uma joelhada no meio que abalou instantaneamente o galês. Embora Shore não tenha sido nocauteado pelo ataque repentino, ele não conseguiu se recuperar quando Zalal atacou e atacou da posição superior. Não demorou muito para que Zalal finalizasse o triângulo de braço e ganhasse a finalização.

O tempo oficial da paralisação foi aos 59 segundos do segundo round.

Zalal (16-5-1) brilhou em sua segunda passagem pelo UFC, conquistando consecutivas vitórias por finalização sobre Shore, Jarno Errens e Billy Quarantillo. Ele fez 2-3-1 em sua primeira campanha no UFC antes de retornar ao cenário regional, onde lutou para voltar ao grande show. No geral, Zalal venceu seis lutas seguidas, todas por nocaute ou finalização.