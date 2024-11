SALT LAKE CITY – Victor Wembanyama fez o segundo jogo 5×5 de sua carreira enquanto liderava o San Antonio Spurs na vitória por 106-88 sobre o Utah Jazz na noite de quinta-feira.

Wembanyama fez 25 pontos, 9 rebotes, 7 assistências, 5 roubadas de bola e 5 bloqueios, o que lhe deu pelo menos cinco em cinco categorias. Ele também teve um jogo de 5×5 na derrota para o Los Angeles Lakers em 23 de fevereiro. Seu desempenho na noite de quinta-feira fez dele o terceiro jogador com vários jogos de 5×5 de todos os tempos, juntando-se a Hakeem Olajuwon (seis) e Andrei Kirilenko (três).

Wembanyama não ficou satisfeito com a exibição.

“Isso me diz que preciso elevar meus padrões quando não consigo 5×5, porque sou capaz de ajudar minha equipe em todas essas áreas. Deve ser uma coisa consistente”, disse ele, de acordo com o San Antonio Express-News . “Como já disse antes, é algo que devemos ter, algo que devo ter com mais frequência para ajudar a minha equipa.”

Chris Paul somou 19 pontos, 10 assistências e 6 rebotes para o Spurs.

Collin Sexton liderou o Jazz com 16 pontos, e John Collins somou 14 pontos e 11 rebotes. Utah jogou sem o atacante Lauri Markkanen, que estava afastado devido a espasmos nas costas.

Patty Mills fez três cestas consecutivas de 3 pontos para impulsionar uma sequência de 13-0 que deu ao Utah uma vantagem de 30-19 no segundo quarto. O Jazz não voltou a perder antes do intervalo.

O San Antonio eliminou duas vezes um déficit de dois dígitos e avançou definitivamente no meio do terceiro quarto, com uma vantagem de 12-0. Julian Champagnie e Keldon Johnson combinaram três cestas roubadas de bola em quatro posses de bola para encerrar a corrida e dar aos Spurs uma vantagem de 63-55.

Os Spurs lideraram por 20 pontos no quarto período.

A Associated Press contribuiu para este relatório.