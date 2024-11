Vídeo da pesagem do UFC Edmonton – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC Edmonton, todos os 28 lutadores do card da luta de sábado sobem na balança na manhã de sexta-feira em Edmonton, Canadá. Assista à pesagem oficial acima, cortesia do MMA Junkie.

Na luta principal, o bicampeão peso pena do UFC Brandon Moreno enfrenta Amir Albazi, um grande candidato que ainda não experimentou a derrota dentro do octógono. Moreno busca se recuperar das derrotas consecutivas por decisão dividida para Alexandre Pantoja e Brandon Royval, enquanto Albazi busca se declarar o desafiante número 1 na categoria até 125 libras em sua primeira luta desde junho de 2023.

Moreno é o 4º colocado no peso mosca no MMA Fighting Global Rankings, enquanto Albazi está na 6ª posição.

Os headliners não podem pesar mais de 126 quilos, o limite máximo para uma luta de peso leve sem título.

Na co-luta principal, a ex-campeã peso palha do UFC Rose Namajunas (9ª colocada) busca vencer sua terceira luta consecutiva no peso mosca ao enfrentar Erin Blanchfield (4ª colocada). Para Blanchfield, esta é sua chance de recuperar seu lugar na linha de contendores depois de sofrer sua primeira derrota no UFC para Manon Fiorot.

A pesagem oficial do UFC Edmonton está marcada para começar às 11h ET.

A pesagem cerimonial acontece às 19h horário do leste dos EUA.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Edmonton.

Cartão Principal (ESPN+ às 17h (horário do leste dos EUA))

Brandon Moreno (125,5) x Amir Albazi (125,5)

Erin Blanchfield x Rose Namajunas (125)

Derrick Lewis vs. Jhonata Diniz

Caio Machado vs. Brendson Ribeiro

Marc-Andre Barriault x Dustin Stoltzfus

Mike Malott x Trevin Giles

Card Preliminar (ESPN+ às 20h (horário do leste dos EUA))

Aiemann Zahabi vs. Pedro Munhoz (135)

Ariane da Silva vs. Jasmine Jasudavicius

Charles Jourdain x Victor Henry (135)

Jack Shore (145,5) x Youssef Zalal

Alexandr Romanov vs. Rodrigo Nascimento

Serhiy Sidey vs. Garrett Armfield

Chad Anheliger x Cody Gibson

Jamey-Lyn Horth x Ivana Petrovic