‘Vintage’: Profissionais reagem ao desempenho maravilhoso de Brandon Moreno na luta principal do UFC Edmonton

Brandon Moreno ainda tem muito a oferecer na categoria em que conquistou o título duas vezes.

“The Assassin Baby” teve um desempenho elegante em cinco rounds na luta principal do UFC Edmonton no sábado, derrotando completamente o principal candidato Amir Albazi a caminho da vitória por decisão unânime. A vitória resultou em uma derrapagem de duas lutas para Moreno, que saiu do lado errado de duas decisões divididas contra Alexandre Pantoja e Brandon Royval.

Embora Albazi tenha aguentado Moreno durante toda a disputa, ele nunca conseguiu quebrar o ritmo do bicampeão peso mosca. Moreno entrou e saiu com golpes certeiros, sangrando o rosto de Albazi e lhe rendendo uma derrota em sua primeira luta em mais de 500 dias.

Os lutadores que assistiram à atração principal de sábado ficaram maravilhados com o desempenho de Moreno, ao mesmo tempo em que mencionaram que a lona estava estranhamente escorregadia.

Confira abaixo as reações das redes sociais ao UFC Edmonton.

Garante a disputa pelo título para mim a seguir e eu irei pesar como reserva no dia 7 de dezembro. Ótima luta Moreno. – Brandon (@brandonroyval) 3 de novembro de 2024

5-0 Moreno Albazi simplesmente não conseguia encontrar o momento certo e olhou para trás mental e fisicamente durante toda a luta. #UFCEdmonton -Charles “InnerG” Johnson (@innerGmma_ufc) 3 de novembro de 2024