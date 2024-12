A confirmação de presença de Xi é uma afronta a Trump, mas o convite para a posse ainda é importante

CNN

Imagine a cena, ao meio-dia de 20 de janeiro, na frente oeste do Capitólio dos EUA.

Enquanto Donald Trump jura preservar, proteger e defender a Constituição no mesmo local onde os seus apoiantes se revoltaram há quatro anos, um extraordinário convidado VIP observa, ofuscando ex-presidentes, altas patentes militares e membros do Congresso.

Agasalhado para afastar o frio do Inverno está Xi Jinping, o líder linha-dura da China – o país que quase todos na plataforma inaugural vêem como uma ameaça existencial ao domínio das superpotências dos EUA à medida que a guerra fria do século XXI se acelera.

É um quadro fantástico, porque mesmo antes de fontes confirmarem na quinta-feira que Xi não compareceria, era óbvio que isso não poderia acontecer, apesar do impressionante convite de Trump ao líder do Partido Comunista Chinês para uma segunda tomada de posse que ele espera transformar num golpe global impressionante. declaração.

Fazer com que Xi voasse pelo mundo seria um enorme golpe para o presidente eleito – um facto que tornaria isso politicamente inviável para o líder chinês. Uma tal visita colocaria o presidente chinês na posição de prestar homenagem a Trump e ao poderio americano – o que entraria em conflito com a sua visão da assunção da China de um papel legítimo como potência global proeminente. Na cerimónia inaugural, Xi seria forçado a sentar-se e ouvir Trump sem ter qualquer controlo sobre o que o novo presidente poderia dizer e sem direito de resposta. A presença de Xi também seria vista como um endosso a uma transferência democrática de poder – um anátema para um autocrata num Estado de partido único obcecado com o esmagamento da expressão individual.

Ainda assim, mesmo sem uma resposta favorável, o convite de Trump a Xi marca um desenvolvimento significativo que lança luz sobre a confiança e a ambição do presidente eleito enquanto ele exerce o poder antes do seu segundo mandato. A equipe da CNN que cobre Trump informou que ele também tem perguntado a outros líderes mundiais se eles querem comparecer à posse – em uma ruptura com a convenção.

Isto é um lembrete do gosto de Trump pela política externa através de grandes gestos e da sua vontade de atropelar os códigos diplomáticos com a sua abordagem imprevisível. O convite de Xi também mostra que Trump acredita que a força da sua personalidade por si só pode ser um factor decisivo na construção de avanços diplomáticos. Ele está longe de ser o único presidente a seguir esta abordagem – o que raramente funciona, uma vez que os adversários hostis dos EUA fazem escolhas intransigentes com base no interesse nacional e não nas vibrações.

O convite do presidente eleito a Xi é ainda mais interessante porque ele passou as últimas semanas formando uma equipe de política externa que é profundamente agressiva em relação à China, incluindo sua escolha para secretário de Estado, o senador da Flórida Marco Rubio, e para conselheiro de segurança nacional. , o deputado da Flórida Mike Waltz, que vê a China como uma ameaça em várias frentes para os Estados Unidos, economicamente, em alto mar e até mesmo no espaço.

“Esta é uma jogada muito interessante de Trump que se enquadra muito bem na sua prática de imprevisibilidade. Não creio que alguém esperasse isto”, disse Lily McElwee, vice-diretora e membro da Cátedra Freeman de Estudos da China no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). McElwee disse que o convite deve ser visto no contexto dos castigos e incentivos que o presidente eleito está empunhando enquanto se prepara para assumir o relacionamento diplomático mais crítico do mundo. “Esta é uma cenoura muito, muito barata. É uma cenoura simbólica – perturba um pouco o tom da relação de uma forma que certamente não prejudica os interesses dos EUA.”

O contato de Trump com Xi ocorre no momento em que aumentam as expectativas de que as tensas relações entre EUA e China piorarão ainda mais no próximo governo, com autoridades determinadas a desenvolver uma linha já dura adotada pelo governo Biden, que se baseou no endurecimento da política durante o primeiro mandato de Trump. .

Os rivais estão em desacordo sobre Taiwan, uma democracia insular que a China considera parte do seu território e que os Estados Unidos podem ou não defender se Xi ordenar uma invasão. A China está a aumentar a sua cooperação com outros inimigos dos EUA num eixo antiocidental informal ao lado da Rússia, da Coreia do Norte e do Irão. As forças aéreas e navais das duas principais potências do Pacífico chegam frequentemente perigosamente perto de confrontos nos mares do Sul e do Leste da China. E os legisladores de ambos os partidos acusam a China de roubar segredos económicos e militares dos EUA e de não cumprir o direito internacional e as regras comerciais.

Uma vez que Trump já ameaçou impor tarifas esmagadoras à China, a sua tentativa de persuadir Xi a ir a Washington parece uma enorme contradição. E levanta a seguinte questão, à medida que os governos estrangeiros se questionam sobre como lidar com o novo presidente dos EUA: até que ponto os aliados e adversários dos EUA devem levar a sério o seu tom intimidador e as mudanças políticas voláteis? Será a verdadeira abordagem americana caracterizada pelos seus responsáveis ​​e políticas de linha dura ou é mais precisamente representada pelos movimentos vertiginosos do presidente eleito, que revelam um zelo por acordos e por estar sentado à mesa de negociações com os líderes durões do mundo?

A última jogada de Trump pode parecer caótica – mas isso não significa que não possa funcionar.

Embora os críticos de Trump condenem frequentemente a sua imprevisibilidade, as suas ações improvisadas podem desequilibrar os rivais e abrir potenciais vantagens para os EUA. Por exemplo, qualquer sucesso que ele tenha em afastar Xi da China, da Rússia e da Coreia do Norte seria uma enorme vitória na política externa, apesar de outras diferenças entre os EUA e a China.

Mas, ao mesmo tempo, é justo questionar se o fogo e a fúria da sua política externa no primeiro mandato produziram resultados duradouros.

As opiniões de Trump sobre a China são especialmente confusas – uma vez que ele parece acreditar que as políticas mercantilistas de Pequim são uma ameaça directa aos EUA e que têm estado a roubar a América há décadas. Mas ele ainda quer ser amigo de Xi. Durante a campanha, Trump sublinhou repetidamente que Xi era duro e inteligente e que eles eram amigos – aparentemente acreditando que a sua cordialidade significa que o líder chinês pode ter uma opinião semelhante sobre ele.

Trump expressou esta contradição numa única frase numa entrevista com Jim Cramer na CNBC na quinta-feira. “Temos conversado e discutido com o presidente Xi, algumas coisas e outras, outros líderes mundiais, e acho que nos sairemos muito bem”, disse Trump. Mas ele acrescentou: “Somos abusados ​​como país. Fomos gravemente abusados ​​do ponto de vista econômico.”

O hábito de Trump de minar a política dura da sua administração foi repetidamente evidente no seu primeiro mandato, especialmente com homens fortes como Xi, o Presidente russo Vladimir Putin, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o Kim Jong Un da ​​Coreia do Norte. Às vezes parecia que ele tomava posições simplesmente porque todos lhe diziam para não fazê-lo.

Um dos antigos conselheiros de segurança nacional de Trump, HR McMaster, observou no seu livro “At War with Ourselves” que isto foi especialmente pronunciado com Putin. “Tal como os seus antecessores George W. Bush e Barack Obama, Trump tinha excesso de confiança na sua capacidade de melhorar as relações com o ditador no Kremlin”, escreveu McMaster. “Trump, que se autodenomina ‘negociador especialista’, acreditava que poderia construir um relacionamento pessoal com Putin. A tendência de Trump de ser reflexivamente contrário apenas aumentou a sua determinação. O facto de a maioria dos especialistas em política externa em Washington defenderem uma abordagem dura em relação ao Kremlin pareceu apenas levar o presidente à abordagem oposta.”

Tal contrarianismo pode estar a motivar Trump no seu primeiro ramo de oliveira para Xi. E o presidente eleito também poderá prever um novo acordo comercial com Pequim, mesmo que um pacto bilateral de primeiro mandato tenha sido em grande parte um fracasso. A Fase Um do acordo comercial que ele concluiu no final de 2019 e aclamado como “histórico” nunca se concretizou. Embora Trump tenha se voltado fortemente contra Xi meses depois por causa da pandemia de Covid-19 que começou na cidade chinesa de Wuhan, nunca ficou claro se Xi alguma vez pretendeu implementar plenamente o que Trump alegou ser uma mudança estrutural económica em grande escala e compras massivas de bens dos EUA. produtos agrícolas, energéticos e manufaturados. Não há provas de que Xi tenha mudado de ideias.

A estratégia tarifária de Trump também está em questão porque ninguém sabe se um presidente relutante em prejudicar a sua base está disposto a pagar o preço político que tal abordagem implicaria. Apesar da sua insistência de que as tarifas acabariam por custar milhares de milhões a Pequim, os preços mais elevados das importações seriam repassados ​​pelos retalhistas norte-americanos aos consumidores – incluindo os eleitores que viam Trump como a melhor esperança de aliviar os preços elevados dos produtos alimentares.

Outra questão: Trump vê as tarifas como uma táctica de negociação ou um verdadeiro acto de guerra económica? Muitos analistas pensam que as suas ameaças contra aliados como o Canadá ou a União Europeia visam simplesmente melhorar a sua posição negocial. Mas a antipatia pela China em Washington é tal que as guerras comerciais com Pequim poderiam ser mais duradouras e um fim em si mesmas.

“Com a China, ainda temos um ponto de interrogação sobre se as ameaças tarifárias visam uma alavancagem negocial para um acordo, ou se visam algum tipo de dissociação unilateral das economias dos EUA e da China?” McElwee disse.

Pequim parece estar levando Trump a sério. Passaram-se semanas desde a eleição de Trump preparando ferramentas de retaliação. Na quarta-feira, anunciou uma investigação antitruste contra a fabricante de chips Nvidia, com sede nos EUA. Noutra frente da guerra tecnológica, a China proibiu a exportação de vários minerais raros para os Estados Unidos. E na quinta-feira, prometeu aumentar o défice orçamental, pedir mais dinheiro emprestado e afrouxar a política monetária para salvaguardar o crescimento económico como um escudo contra novas tensões com Trump.

Isto mostra que uma guerra comercial pode ser desastrosa tanto para a China como para a América. Embora as tarifas possam aumentar os preços nos EUA, poderão reduzir os lucros e exacerbar algumas das maiores vulnerabilidades económicas da China, incluindo o excesso de capacidade industrial e a baixa procura das famílias.

Assim, a abordagem pouco ortodoxa de Trump pode estar a começar a concentrar as mentes em Pequim.

Visto desta perspectiva, o convite inaugural de Trump parece uma jogada de xadrez de abertura num grande jogo pan-Pacífico que ajudará a definir o seu segundo mandato.