A ex Jena Frumes de Jason Derulo usa biquíni vermelho durante o dia de praia em família

Jason Derulo ex Jena Frumes trouxe o calor para South Beach neste fim de semana … exibindo seu corpo de praia em um biquíni vermelho quente enquanto estava com seu papai bebê e seu filho.

Jason tocou no LIV Nightclub no sábado – um dos favoritos das celebridades no sul da Flórida – e depois na casa do Miami Heat, o Kaseya Center no domingo.