A mãe de Patrick Mahomes pede orações pelo avô do QB em meio a problemas de saúde

Patrick Mahomes ‘A família espera que Chiefs Kingdom possa se unir para enviar vibrações positivas em sua direção… com a mãe do quarterback superstar pedindo orações em meio à contínua batalha pela saúde de seu pai.

Randi Mahomes compartilhou a atualização sobre o avô do tricampeão do Super Bowl, Randyna sexta-feira… postando em sua história no Instagram uma foto deles junto com a legenda: “Pedindo orações por meu pai”.