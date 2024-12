A modelo OnlyFans Ava Louise mostra o baú no jogo da NFL após solicitação do cliente

Modelo OnlyFans Abra Louise está vivendo pelas vantagens de seu trabalho… conseguindo ingressos grátis para um jogo da NFL com a garantia de que ela brilharia para um time rival.

Confira… a personalidade da Internet levou para Instagram Domingo e documentou sua jornada ao MetLife Stadium, onde torceu pelo New York Giants enquanto eles enfrentavam o New Orleans Saints.

Ava disse que estava lá com um propósito, no entanto… compartilhando uma troca OnlyFans entre ela e um suposto membro do elenco dos Giants.