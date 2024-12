Adam McKay adverte que ‘Wicked’ pode ser banido por causa do clima político

O escritor e diretor vencedor do Oscar foi ao X Monday… dizendo que o filme de sucesso baseado no musical da Broadway é um dos filmes de Hollywood de grande orçamento mais radicais que ele já viu – alegando que é “sobre a radicalização em face do carreirismo, do fascismo , propaganda.”

“Wicked” ressoou com o público desde que foi lançado no final de novembro… arrecadando quase US$ 600 milhões internacionalmente – e a parte 2 da história está prevista para ser lançada no final do próximo ano.