Advogado de Jay-Z critica Tony Buzbee por suposta má conduta em processo

O advogado da estrela Alex Spiro entrou com uma moção na quarta-feira para rejeitar um processo de “Jane Doe” contra Jay-Z e Diddy … chamando especificamente Buzbee por iniciar a ação legal.

De acordo com a moção de Spiro, Buzbee inicialmente descreveu Jay-Z como uma pessoa proeminente no processo sem nomeá-lo – Spiro está acusando o advogado do Texas de exigir dinheiro para manter a identidade de Jay em segredo.