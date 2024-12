Amigo de Luigi Mangione relembra que leram o Manifesto Unabomber juntos

TMZ. com

Luigi Mangione que é suspeito de matar o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson pode ter sido um grande fã do Unabomber Ted Kaczynski do manifesto… mas não revelou isso aos amigos.

Nós nos encontramos RJ Martinsamigo de Mangione, no “TMZ Live” terça-feira … onde ele contou a leitura do manifesto de Kaczynski, também conhecido como ‘Sociedade Industrial e seu Futuro’, em seu clube do livro alguns anos atrás.