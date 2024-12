Andy Cohen fala sobre mudança no elenco de ‘Regras de Vanderpump’

Ele diz que todo o objetivo do show se transformou e mudou à medida que avançava, e acabou James Kennedy foi o único membro do elenco de OG que ainda tinha ligações com o SUR porque ele ainda ocasionalmente era DJ lá. “Agora ele partiu e tem residência em Las Vegas, e está tendo grande sucesso, e todos estão tendo um bom sucesso fora do SUR”, disse AC.