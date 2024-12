As estrelas de ‘Wicked’ Ariana Grande e Ethan Slater compram a árvore de Natal juntos

Ariana Grande dar Ethan Slater estão entrando no espírito natalino… comprando a árvore perfeita para decorar e cercar de presentes.

As estrelas de “Wicked”, que também estão namorando, estavam em busca de uma árvore de Natal no fim de semana em Nova York… interrompendo a busca para tirar uma foto com a atriz Aliado Bouska.