Bella Hadid é a estreante do ano por cortar cavalos

Bella Hadid os fãs certamente apoiaram o cavalo certo, apoiando-a… porque ela provou seu valor no rodeio – ganhando o Estreante do Ano esta semana!

A modelo compartilhou várias fotos de seu novo título… sentada em cima de um cavalo com um chapéu de cowboy, jeans justos e calças com franjas.

Em sua mão, Bella segura uma fivela de cinto dourada, com as palavras “Rookie of the Year” e a sigla “NCHA” – National Cutting Horse Association.