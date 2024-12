Bill Romanowski diz que o hit de Trevor Lawrence do Al-Shaair foi ‘sujo’, mas ‘adorei’

TMZSports. com

Bill Romanowski diz o golpe Azeez Al-Shaair é largo Trevor Lawrence o fim de semana foi “absolutamente sujo”… mas no verdadeiro estilo Romo, ele conta TMZ Esportes ele “amou”!!!

A jogada se desenrolou no segundo quarto da disputa dos Texans com os Jaguars no domingo… enquanto o astro quarterback de Jacksonville corria para uma primeira descida.