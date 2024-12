Britney Spears diz que agora tem 5 anos e está no jardim de infância, vídeo

Britney Spears completou 43 anos na segunda-feira, mas ela afirma em novos vídeos perturbadores do Instagram que na verdade tem 5 anos e está se mudando para o México.

Na filmagem postada em sua conta no IG, a problemática estrela pop começa falando sobre como os paparazzi a colocaram em um avião com uma máscara no rosto enquanto carregava uma tocha dada a ela por um amigo.