Casa Branca gastando quase US$ 200 mil para limpeza antes do retorno de Trump

De acordo com documentos financeiros federais obtidos pelo TMZ… o WH contratou faxineiros para fazer uma limpeza profunda na Ala Oeste, na Ala Leste e no Edifício do Escritório Executivo Eisenhower, ao lado. A limpeza custará incríveis US$ 140.930… e na verdade começou no mês passado, antes do Dia de Ação de Graças.