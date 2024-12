Concurso de sósia de suspeito de tiro de CEO da UnitedHealthcare destaca divisão profunda

Um evento chocante ocorreu em Nova York no sábado… quando um aparente concurso de sósias foi realizado – e muito concorrido – para o suspeito que matou o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson a sangue frio esta semana.

Várias pessoas no Washington Square Park apareceram vestidas com roupas que lembravam as que o suspeito – que continua foragido – usava quando atirou fatalmente em Thompson fora de seu hotel.