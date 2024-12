Dave Portnoy critica o show do intervalo de Beyoncé, ‘Been LOST’

Dave Portnoy não é fã de Beyoncé e ele claramente quer que o mundo saiba disso… rasgando-a publicamente durante seu grande show do intervalo do dia de Natal.

O chefão do Barstool Sports atacou Queen Bey na quarta-feira, enquanto ela fazia uma serenata no NRG Stadium em Houston com músicas de “Cowboy Carter” … declarando-a “PERDIDO” sem Destiny’s Child.