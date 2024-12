Davina Potratz sabia que Chrishell Stause não desistiria de ‘Selling Sunset’

TMZ. com

Davina Potratz está participando do drama “Selling Sunset” entre Chris Shell Stause dar Nicole Jovem já que os dois estão filmando juntos novamente, apesar das afirmações anteriores de Chrishell de que ela não voltaria ao show se Nicole o fizesse.

Levamos Davina para Beverly Hills na segunda-feira, onde ela nos disse que não ficou surpresa com o retorno de Chrishell, dizendo que isso se alinha com o tema cheio de drama do programa.