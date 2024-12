Demi Moore diz que o ex-Bruce Willis está “muito estável” em meio à batalha contra a demência

Demi Moore deu uma atualização emocionante sobre o ex-marido Bruce Willis ‘ batalha contra a demência … anunciando que o ator está bem no ano seguinte, desde que sua família revelou seu diagnóstico.

A atriz falou sobre a condição de seu ex durante uma recente reunião com CNNonde ela confirmou que a estrela de ação estava “em uma posição muito estável no momento”.