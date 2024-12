Denzel Washington recebe batismo e licença de ministro antes do Natal

Denzel Washington deu um grande passo para consolidar a sua fé… o vencedor do Oscar foi recentemente batizado e recebeu sua licença de ministro.

Confira… a estrela de Hollywood foi batizada na Igreja de Deus em Cristo Kelly Temple, na cidade de Nova York, no sábado. Vestido com uma túnica branca e uma estola cor de vinho adornada com cruzes, DW manteve a cabeça baixa enquanto os líderes espirituais o mergulhavam na água batismal.