Donald Trump e JD Vance fazem pose com Daniel Penny no jogo de futebol do Exército-Marinha

Daniel Penny estava enfrentando uma longa sentença de prisão na semana passada… mas agora ele está vivendo uma boa vida – conhecendo dois dos homens mais poderosos do governo no sábado.

O veterano da Marinha encontrou-se com o presidente eleito Donald Trump e seu futuro vice-presidente JD Vance … posando para fotos com eles no jogo de futebol americano Exército-Marinha em Maryland.