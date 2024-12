Evento de caridade Leonardo DiCaprio Art Basel arrecada incríveis US$ 2,5 milhões

Leonardo Di Caprio ocupou o centro das atenções no Art Basel de Miami, organizando uma festa de caridade repleta de estrelas para sua organização conservacionista e arrecadando muito dinheiro para a causa.

O ator, cofundador do Re:wild – um grupo que se une a povos indígenas, líderes locais e organizações comunitárias para salvar o planeta – apareceu com força total em uma residência privada em Miami para o evento anual na sexta-feira, que atraiu em US$ 2,5 milhões.