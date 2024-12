Fãs de Jennifer Lopez ficam chocados quando o entrevistador faz comentários sobre sua idade

TMZ. com

Jennifer Lopez os fãs ficaram surpresos com a exibição de seu último filme, “Unstoppable”, quando um entrevistador decidiu trazer à tona um dos maiores tabus de Hollywood: a idade.

Confira o vídeo – J Lo esteve em Los Angeles no domingo com o editor sênior de prêmios da Variety, Clayton Davisque se emocionou sobre seus 30 anos no ramo, acrescentando, brincando, que a mulher de 55 anos estava “chegando lá” – um comentário que não caiu muito bem para alguns na multidão.