Filha de Martin Lawrence, filho de Jasmin e Eddie Murphy, Eric, noivos

Filha de Martinho, Jasmimvai se casar com o filho de Eddie, Érico. Jasmin deu a notícia… “27.11.2024. Estamos noivos!! Deus realmente nos abençoou com um amor que parece destino. Não poderíamos estar mais entusiasmados com este próximo capítulo. Um agradecimento especial a todos que tornaram esse momento tão lindo!”