Garçom admite que usou cocaína com Liam Payne, mas recusou pagamento

Um garçom que os promotores querem cobrar em conexão com Liam Payne A morte de ele admite que usou cocaína com a cantora… mas insiste que não foi pago e NÃO é traficante de drogas.

Brian Paiz nos contou em nosso próximo documentário “TMZ Investigates: Liam Payne: Who’s to Blame?” – vai ao ar na noite de segunda-feira às 20h horário do leste dos EUA está na FOX — ele festejou com Liam no quarto do cantor em Buenos Aires Hotel.