Goodreads de Luigi Mangione lista livro sobre trauma familiar

Luigi Mangione Ao que parece, planejou mergulhar de cabeça em livros de autoajuda… incluindo um sobre como viver com pais distantes e egocêntricos – fornecendo o que poderia ser uma pista para relacionamentos em sua própria família.

Como já dissemos… o suposto assassino do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson aparentemente estava ativo no Goodreads – um site onde as pessoas registram o que lêem e o que planejam ler.