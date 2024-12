Grindr Unwrapped revela sua lista dos caras mais quentes de Hollywood

Os gostos de Shawn Mendes , Coelho Mau dar Travis Kelce todos entraram nas listas anuais de “Desembrulhados” do Grindr – mas é Pedro Pascal que está no topo da lista de “Homens Mais Quentes do Ano”.

O Grindr também tem a categoria “Babygirl of the Year”, celebrando os homens que abraçam sua masculinidade mais suave, com Troye Sivan conquistando o primeiro lugar e Lil Nas X fazendo uma forte exibição no número 4.