Hailey Bieber, mais celebridades quentes se refrescam com mergulhos frios

Até as celebridades mais gostosas precisam se refrescar de vez em quando… escaldando na banheira depois de tomar banhos frios – e nós temos todas as fotos para você mergulhar.

Estrela do futebol Cristiano Ronaldo Decidi participar de um mergulho real com um urso polar… descendo as escadas e flutuando em uma piscina gelada – enquanto estava lá fora, no meio do inverno.