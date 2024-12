Homem que atacou juiz no tribunal de Las Vegas é condenado e insiste que não é mau

O homem que atacou um juiz por pulando por cima do banco durante uma audiência de sentença para outro caso no início deste ano foi condenado a 26 anos de prisão pelo ato descarado.

Deobra Redden atacou o juiz do tribunal distrital de Las Vegas Mary Kay Holthus em 3 de janeiro deste ano, em um incidente capturado em vídeo no tribunal… mas foi o Juiz do Tribunal Distrital Susan Johnson que o sentenciou na terça-feira, dizendo que o ataque foi um ataque a todo o judiciário.