Jeff Bezos orgulhoso de encerrar endossos no Washington Post, otimista em relação a Trump

Jeff Bezos diz que impedir o Washington Post, o jornal de sua propriedade, de endossar um candidato presidencial no mês passado foi a decisão certa e ele está orgulhoso de sua decisão.

O fundador da Amazon e proprietário do WaPo dobrou a polêmica decisão – uma ruptura drástica com a tradição – na quarta-feira no Dealbook Summit na cidade de Nova York.