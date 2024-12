Kevin Richardson diz que não viu Flavor Flav ser arrancado da iluminação da árvore

Kevin estava no LAX na quinta-feira quando um fotógrafo perguntou a ele sobre o que aconteceu nos bastidores do evento de iluminação de árvores de quarta-feira no Rockefeller Center… incluindo a alegação de Flav de que os seguranças o expulsaram.

O BSB diz que viu FF e o surpreendeu antes do show, mas diz que a sala verde era um hospício e a segurança foi ainda mais rígida após o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompsondo assassinato na rua no início do dia.