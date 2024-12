Kim Zolciak e Kroy Biermann acusam-se mutuamente de roubo em nova câmera policial

TMZ. com

Kim Zolciak dar Kroy Biermann acusar o outro de roubar e espionar novas imagens da câmera do corpo policial de sua última interação policial na Geórgia … com os policiais dizendo que não podem continuar vindo para manter a paz em seu desagradável divórcio.

O TMZ obteve as imagens policiais do incidente de 18 de novembro na mansão do casal distante em Milton… onde eles moravam juntos antes de sua casa ir a leilão.