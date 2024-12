Kristin Chenoweth presenteou Ariana Grande combinando com a jaqueta Glinda no set de ‘Wicked’

Kristin Chenoweth pode ter acertado Glinda na Broadway, mas ela fez uma transição suave e perversa ao passar o bastão para Ariana Grande no set do filme “Wicked”.

A estrela do palco compartilhou um pouco da magia dos bastidores é Xpostando fotos dela e de Ariana combinando com jaquetas Glinda rosa personalizadas durante as filmagens … explicando que ela a surpreendeu com as roupas como uma “pequena lembrança física de nossa ‘passagem da varinha'”.