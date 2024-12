Lamar Odom distribui brinquedos para crianças no LAPD Devonshire PALS Toy Drive

Lamar Odom certamente não é Grinch… porque ele distribuiu brinquedos para milhares de crianças no sábado – embora o notório vilão do Natal tenha aparecido.

A ex-estrela do basquete co-organizou uma campanha de brinquedos com Steve Pazmany – estrela de “Fully Torqued” no History Channel – com a ajuda do LAPD Devonshire PALS Center, uma organização que ajuda a financiar programas extracurriculares para crianças.