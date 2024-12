Luigi Mangione contrata a melhor advogada de Nova York, Karen Friedman Agnifilo, esposa do advogado de Diddy

O principal advogado de Nova York está no setor privado desde 2021… depois de trabalhar como promotor-chefe assistente no Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan sob Ciro Vance Jr. por vários anos.

Marc apareceu no documento do TMZ “The Downfall of Diddy: The Indictment”… nos dizendo que Diddy está positivo na prisão, trabalhando em sua defesa atrás das grades e que o rapper testemunhará em seu caso criminal.