Luigi Mangione e Diddy sendo mantidos em unidades separadas na prisão de Nova York

Luigi Mangione não está saindo com Diddy em uma das prisões mais notórias da América… porque eles estão detidos em blocos de celas totalmente diferentes.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Luigi e Diddy não estão na mesma unidade prisional no MDC Brooklyn.

Luigi foi preso no MDC Brooklyn na semana passada depois de ser extraditado da Pensilvânia para Nova York para enfrentar acusações de assassinato no assassinato do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson.