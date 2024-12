Michael Bolton compartilha foto de família de Natal 1 ano após diagnóstico de câncer

Michael Bolton acaba de compartilhar uma foto de família comovente, mostrando sua jornada de recuperação depois de revelar que seu diagnóstico de tumor cerebral no início deste ano está no caminho certo.

Depois de um ano desafiador, o hitmaker dos anos 80 e 90 estava todo sorrisos com um chapéu de Papai Noel no dia de Natal, cercado por seus entes queridos. Com a árvore brilhando ao fundo e os presentes empilhados, a alegria do feriado foi incrível!