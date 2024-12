Michael Moore diz que a raiva pelo sistema de saúde é justificada após o assassinato do CEO

Michael Moore diz que a raiva das pessoas em relação ao sistema de saúde e aos seguros com fins lucrativos da América é “1000% justificada” após o assassinato do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson .

Em um Subpilha ensaio escrito depois que seu nome foi citado no assassino acusado Luigi MangioneNo manifesto de Michael, Michael disse que embora não tolere o assassinato, o sistema de saúde tem mais “sangue nas mãos do que mil terroristas do 11 de setembro”.