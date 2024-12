Mulher da Flórida é presa e disse ‘Atrasar, Negar, Depor’ de plantão com a Insurance Co.

Brian Boston supostamente teve reivindicações negadas pela BlueCross BlueShield recentemente e ligou para elas – e a empresa registrou. No final da ligação, Boston supostamente disse… “Atrasar, Negar, Depor. Vocês são os próximos”, de acordo com Tampa’s WFLA-TV .

“Negar, Depor, Defender” são as palavras gravado em invólucros encontrado no local do assassinato do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson semana passada… 26 anos Luigi Mangione foi preso esta semana nesse caso.