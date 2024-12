O comediante Na’im Lynn diz que é ‘inapropriado’ dar presentes e cartões aos amigos

Amigos de Naim Lynn não deveria esperar nenhuma alegria natalina do comediante… ele não acredita em presentear amigos com presentes ou cartões – exceto por uma exceção da lista A.

Conversamos com o engraçadinho do LAX, onde o astro do stand-up explicou seu raciocínio por trás de pular a troca de presentes com amigos durante as festas de fim de ano. Como ele disse… ele “nunca” compra presentes de Natal para seus amigos, declarando que é estranho dar presentes aos amigos por qualquer motivo.