O presidente do estúdio de Tyler Perry, Steve Mensch, morto em acidente de avião

Os policiais da patrulha rodoviária disseram à mídia local que responderam ao acidente fatal, que aconteceu na West White Dogwood Drive, perto do cruzamento da US 98, que está conectada à US 19 em Homosassa.

Steve é ​​o presidente do Tyler Perry Studios desde 2016… e seu perfil no LinkedIn diz que ele supervisionou as operações no estúdio de 300 acres de Tyler em Atlanta – acrescentando que ele se tornou uma “figura significativa” na comunidade empresarial da Geórgia.