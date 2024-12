O suposto assassino de Brian Thompson pegou um ônibus de Atlanta para Nova York

Thompson foi morto a tiros na manhã de quarta-feira em frente a um hotel, no que os policiais chamam de ataque planejado e direcionado. A polícia diz que os homens armados então fugiu do local em uma Citi Bike .

Nossas fontes dizem que a polícia também entrevistou uma mulher que trabalhava no albergue, que disse aos investigadores que flertou com o suspeito e fez com que ele abaixasse a máscara… e foi assim que os policiais acabaram com fotos do rosto do cara.